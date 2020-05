Une exposition virtuelle pour l'artiste Joseloise, Danielle Robinson

L’artiste de Saint-Joseph, Danielle Robinson devait présenter sa dernière exposition, « Les porteuses d’eau », à la Galerie Métissage à Lac-Mégantic. La fermeture de la galerie n’empêche pas les gens d’y avoir accès grâce à une visite virtuelle.

De plus, lorsque la propriétaire de la galerie, Jo Cooper aura l’autorisation d’ouvrir à nouveau, elle présentera au public l’exposition en demandant aux gens de respecter les mesures de distanciation sociale.

La visite virtuelle est d’une durée de 11 minutes et vous pouvez la visionner grâce à ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=wfYtLw0XLH4&feature=youtu.be

Cette exposition présente une vingtaine d’œuvres et met en relation les femmes et les rivières qui sont toutes deux porteuses d’eau. À mi-chemin entre le rêve et la réalité, chaque œuvre raconte une histoire à sa façon. L’artiste présente la femme dans son intériorité avec des montages/collages numériques réalisés à partir de ses photographies. Quant aux rivières, elle les illustre avec des photos prises durant les inondations printanières autour de chez elle, à Saint-Joseph-de-Beauce Fascinée par le visage féérique des champs inondés les matins embrumés, elle veut les montrer sous leurs beaux jours.