L'artiste Nady Larchet fera une performance en direct ce jeudi

L’artiste beauceronne, Nady Larchet réalisera une performance à partir d’un atelier à Saint-Jules le 4 juin à 19 h. Le tout se fera à huis clos, mais le contenu sera disponible sur le web en direct.

L’artiste est étudiante à l’École d’art de l’Université Laval et c’est donc avec leur collaboration qu’elle présentera LdYpc : dernier Opus qui est une performance d’art audio et électronique. Nady Larchet explique que cette performance « c’est le regard porté sur un monde qui s’effondre. Une crainte et surtout un sentiment d’impuissance face à l’ampleur de ce qui s’installe, déjà depuis trop longtemps. »

Ce projet d’installation médiatique s’intéresse à notre rapport physique et psychique face à l’enjeu de la qualité de l’air et de la pollution atmosphérique.

Vous pourrez suivre sa performance à partir de ce lien : https://youtu.be/n-5yCV4eofM