Entretien vidéo avec l'écrivain beauceron Dominic Bellavance

Il y a longtemps que l'écrivain Dominic Bellavance voulait écrire une histoire mettant en relief son village natal de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Il vient de se payer la traite en ce sens avec son nouveau roman Laissez-les brûler qui vient tout juste de paraître aux Éditions ADA.

L'homme, qui approche la quarantaine, n'en est pas à sa première mouture littéraire, a-t-il expliqué lors d'un entretien vidéo avec EnBeauce.com pour marquer le lancement de ce bouquin.

En effet, il écrit des romans centrés sur les personnages, où prédominent l’action et l’intrigue, depuis maintenant une quinzaine d'années.

Dominic Bellavance se spécialise en fantasy, mais touche occasionnellement à la science-fiction et au roman contemporain. Il est le gagnant du Prix Aurora 2006 (Meilleur livre en français) pour Alégracia et le Serpent d’Argent, et son roman La patience des immortels a été finaliste au Prix littéraires Bibliothèque de Québec – SILQ en 2014.

L'histoire fictive de Laissez-les brûler tourne autour du service de pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Odilon. Le canevas du propos se tisse sur ces bases:

Une pluie diluvienne. Un enterrement.

Un curé qui abandonne la cérémonie.

Des croix de chemin drapées de flammes.

Un incendie indomptable dans un rang de Saint-Odilon.

Sarah Bonenfant, pompière volontaire, prévoyait passer son weekend au chalet. L’appel d’urgence la rejoint au fond du bois. L’incertitude lui noue la gorge. Pendant que son doigt frôle le bouton de sa radio, elle doit choisir.

Rester au sec. Ou combattre.

Le livre fait partie de la collection des Romans dont vous êtes la victime qui présente des choix narratifs déchirants au lecteur.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'écrivain Dominic Bellavance.