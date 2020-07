Appel de dossiers pour La Belle Tournée 2020

C'est le temps de s'inscrire pour La Belle Tournée qui revient en octobre en force avec une formule hybride, ont annoncé les organisateurs, Artistes et Artisans de Beauce.

Avec un désir de s’adapter aux nouvelles réalités en lien avec la pandémie actuelle et de rendre l’événement davantage accessible à tous les Beaucerons, ainsi qu’aux gens de l’extérieur, La Belle Tournée présentera une nouvelle formule aux goûts du jour ainsi qu'une nouvelle identité visuelle plus actuelle.

Les artistes et commerçants qui veulent faire partie du prochain parcours ont jusqu'au 5 août pour s'inscrire. L’événement principal se déroulera les 10 et 11 octobre.

Formule hybride

Ne voulant pas mettre de côté la richesse de la rencontre entre l’artiste et le public, mais tout en prenant en considération la grandeur du territoire, qui peut s’avérer fastidieux à parcourir en l’espace d’un weekend, en plus des recommandations de distanciation émises par les autorités sanitaires, La Belle Tournée sera offerte d’une manière physique, tout en étant bonifiée de contenu web.

Cela dit, le traditionnel parcours sera encore possible pour ceux qui le souhaitent, à condition que les instructions sanitaires en place soient respectées. En plus de cela, une visite virtuelle des ateliers d’artistes sera disponible sur le web, dès la semaine suivant l’événement physique, ainsi qu’un portrait vidéo des artistes participants, qui sera diffusée en amont de La belle tournée, se voulant à la fois un outil promotionnel à l’événement et un outil pour les visiteurs qui souhaiteraient planifier leur parcours en fonction de leurs intérêts.

Autres nouveautés

En plus du contenu web, quelques ajouts permettront de bonifier l’expérience pour les visiteurs et les artistes participants.

Premièrement, dans un désir de soutenir le travail des artistes et de favoriser la voie de la professionnalisation au sein de ses membres, les participants n’auront pas à débourser de frais d’inscriptions, et des cachets seront remis selon le statut de l’artiste ou de l’artisan, soit amateur, relève en voie de professionnalisation ou professionnel.

Pour assurer la pertinence du contenu présenté et de respecter les budgets dédiés à l’événement, un processus de sélection sera mis en place via un appel de dossier, et chacune des propositions sera étudiée par un comité.

Afin de déposer sa candidature, la personne devra minimalement avoir le statut de membre ami d’Artistes et Artisans de Beauce. L’adhésion en tant que membre ami peut se faire facilement en remplissant le formulaire (Voir site de Artisans et Artistes de Beauce) et en payant l’adhésion au montant de 20 $.

Événement de clôture

Aussi, afin d’accroître le réseautage entre ses membres, des intervenants culturels de la région, des artistes professionnels et la communauté, un 5 à 7 de clôture sera organisé. En plus d’être une occasion de faire de belles rencontres, cet événement sera l’occasion de faire un retour sur cette nouvelle formule de La Belle Tournée, et permettra également d’entamer des discussions autour de l’importance de la présence des arts visuels dans la région.

Afin de bonifier le parcours physique, des partenariats avec des commerçants locaux seront mis de l’avant, ce qui permettra d’offrir des suggestions d’arrêts incitatifs aux visiteurs en cours de route. Ces partenariats permettront d’augmenter la visibilité de l’événement et de générer des revenus autonomes, en plus de favoriser l’achat local ainsi que de créer des liens entre les artistes et les entrepreneurs dans les trois MRC de la Beauce.