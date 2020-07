Jacob Deraps lancera un premier album avec Metalville Records

Le groupe de musique, Deraps, du jeune guitariste virtuose de Saint-Georges, Jacob Deraps, vient de signer une entente avec la maison de disque allemande Metalville Records afin de commencer l’enregistrement de leur premier album.

Deraps est un trio composé de Jacob Deraps au chant et à la guitare, William Lachance, un autre Géorgien, à la basse et Josh Gallagher, un Australien, à la batterie. Le style de musique de Deraps est très influencé par le rock des années 1970s et 1980s.

« Ce nouveau groupe est une bouffée d’air frais sur l’industrie de la musique, avec un son, une énergie, un style qui est complètement unique par rapport aux standards actuels », souligne Metalville Records par voie de communiqué.

Le 23 mars dernier, le premier simple indépendant de Deraps Sex, Drugs & Rock N’ Roll a été nommé « chanson de la semaine » par le magazine britannique Classic Rock Magazine. La vidéo officielle a été écoutée plus de 139 000 fois sur Facebook.

Un guitariste d'exception

Jacob Deraps est connu du grand public grâce à ses performances impressionnantes diffusées sur Youtube. Par exemple, sa reprise de la chanson Mean Street de Van Halen a été visionné 268 000 fois.

Grand adepte de cette formation, Jacob Deraps a été mis en vedette 19 fois sur le site internet du groupe de rock mythique. Il a remporté le Dweezil and Frank Zappa Fellowship Award en 2016. Cet honneur lui a permis de travailler en collaboration avec Dweezil Zappa, le fils de Frank Zappa, cet icône du rock progressif. Jacob Deraps n'avait que 19 ans à l'époque.

Celui qui a grandi dans une famille de musicien, pratique la guitare depuis qu’il a 12 ans. Cette entente avec Metalville Records lui donnera l’occasion de lancer un premier album en carrière.

« Je suis super excité d’avoir officiellement signé mondialement avec Metalville. Je suis très impatient de la sortie de notre premier album », a commenté Jacob Deraps dans le communiqué de presse de l"annonce.