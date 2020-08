Un tout premier roman pour Myriam Busque

La vie amoureuse d’une jeune tricoteuse, tel est le titre du tout premier roman, de style Chick lit, de Myriam Busque, une jeune auteure beauceronne, résidente de Saint-Georges.

Cette comédie romantique, écrite avec humour et légèreté, transporte le lecteur dans la vie amoureuse d’une jeune femme nommée Magalie. Son premier amour vient de mettre les voiles et Magalie décide de faire une croix sur l’amour. La plaie de sa rupture n’est pas tout à fait cicatrisée et elle compte bien se révolter contre la gent masculine et tous sentiments amoureux.

Les notes biographiques de l'auteure Myriam Busque indiquent qu'elle est « une jeune femme qui adore avoir mille et un projets et aspire à vivre pleinement ses passions. »

Après avoir complété un DEC en éducation à l’enfance au Cégep Beauce-Appalaches, elle a terminé un certificat universitaire en soutien pédagogique et a entrepris quelques années plus tard une reconnaissance d’acquis en éducation spécialisée tout en travaillant à temps plein.

« Myriam a toujours adoré s’impliquer au niveau culturel que ce soit grâce au tricot, à l’artisanat, avec le chant ou bien sûr l’écriture. Étant passionnée par les mots et pour le tricot, elle a décidé de marier ces deux passions pour créer l’histoire originale de Magalie Jolicoeur. La vie amoureuse d’une jeune tricoteuse est le premier roman de la jeune auteure qui souhaite cependant avoir l’opportunité de partager d’autres projets dans le futur », indique-ton dans le communiqué de presse

On peut se procurer le roman en se rendant sur le site web de Les Éditions de l’Apothéose.