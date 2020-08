Des jeunes de Sainte-Marie ont relevé le défi Crock-livres cet été

Prés d'une centaine de jeunes âgés de 3 à 12 ans ont participé au défi Crock-livres organisé par la bibliothèque de Sainte-Marie cet été.

Crock-Livres existe depuis plus de 10 ans et défis les jeunes de lire 15 livres avant la fin de l'été. Comme chaque année, un passeport pour la bibliothèque leur a été transmis afin de choisir librement leurs livres. Des surprises ont été remises pour la cinquième et la dixième lecture ainsi qu'un ultime prix pour le quinzième livre des plus assidus. De plus, chaque semaine, un lecteur remportait le cadeau du « crockeur de la semaine ».

Au total, près de 1800 lectures ont été validées en 7 semaines.

Enfin, une trentaine de prix de participation ont été attribués dont le grand prix : un karaoké et sa tente lumineuse, remportés par Élizabeth Chouinard des Crick-Crack-Crock.

La Ville de Sainte-Marie remercie et félicite généreusement tous les participants.