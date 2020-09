Expositions automnales sous la thématique « Vibration »

À compter du 3 septembre et jusqu’au 15 novembre prochain, le centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges présentera une nouvelle série d’expositions en plus d’offrir des rencontres avec les artistes les samedis après-midi.

Présentées sous le thème Vibration, les visites de ces expositions automnales se feront dans le respect des mesures d’hygiène demandées par la Santé publique : lavage des mains, distanciation physique et port du masque.

Au nombre des artistes, on retrouvera Benoît Lévesque, François Faucher, Julie Potvin, Richard Geoffrion ainsi que le Collectif membres AAB.

La Ville de Saint-Georges présente aussi Clin d’œil sur la Beauce, une série de clichés photos alors qu'il y aura une exposition passagère (3 au 27 septembre) du concours d’arts visuels 2019, Chaudière-Appalaches en œuvres - 2e Vie, une présentation du Musée Marius-Barbeau.