320 000 $ pour soutenir les arts en Chaudière-Appalaches

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ont annoncé qu'une somme de 320 000 $, répartie sur deux ans, avait été accordée pour le développement des arts et des lettres dans la région de Chaudière-Appalaches.

L'aide consentie permettra notamment de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre le milieu des arts et la collectivité.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) est fier de s'associer avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, pour investir dans la culture des neuf MRC de Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis.

« Cette initiative, mobilisant plusieurs acteurs socioculturels de chez nous, répond réellement à la priorité de notre région qui vise à mettre en valeur la culture et à en donner accès à la collectivité. Ainsi, je suis heureuse que les partenaires de cette entente travaillent en synergie pour soutenir les artistes de la Chaudière-Appalaches et pour promouvoir leurs créations ainsi que leurs talents. » exprime Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régionale et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Ce programme a pour objectif de stimuler la création artistique dans la région; de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains; de favoriser leur rétention dans leur localité; d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique; d'épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

La contribution du MAMH s'inscrit dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). Ce programme permet aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.