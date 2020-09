Olivier Couture lance aujourd'hui son nouvel EP

Olivier Couture, artiste de Saint-Elzéar, lance aujourd’hui son nouvel EP, Imperméable, avec cinq nouveaux titres originaux.

Disponible sur toutes les plateformes numériques, Imperméable renferme cinq nouvelles chansons originales de l’artiste dont La pluie, sortie le 21 août dernier, qui fait déjà belle figure sur les ondes radiophoniques de la province.



L’auteur-compositeur-interprète annonce une transition vers un son plus actuel, avec un mélange de folk et de pop, lui qui, par le passé, naviguait du côté de la pop française inspirée des années 60.

Écrits et composés de concerts avec Alexandre Pomerleau et Samuel Bonneau Varfalvy, les cinq titres font état d’un changement de cap marquant pour Olivier tant au niveau personnel qu’artistique, comme une reconnexion avec l’homme qu’il est.



« J’ai longtemps fait des choses et pris des décisions en me fiant à tout le monde, en me disant que c’est ce qu’il fallait faire, sans trop m’écouter. Au fil du temps, je me suis un peu perdu à travers tout ça. Il a fallu que je m’arrête pour me questionner et pour retrouver celui que je suis vraiment et ce dont j’ai envie. Le EP raconte donc ce cheminement. Je me sens maintenant à l’abri des intempéries du passé, comme un Imperméable protège de… la pluie! », mentionne Olivier Couture.

Ce jeune beauceron âgé de 28 ans a été découvert en mars 2014 grâce à sa victoire dans « On connaît la chanson ». Après avoir été remarqué dans des concerts et évènements locaux, il a participé à Occupation double en 2018 et est propulsé sur la scène nationale. Il a par la suite, été nominé dans 2 catégories aux WKND Awards comme « Artiste de la relève de l'année » et « Artiste de Québec de l'année » en juin dernier.

Le EP Imperméable est disponible dès maintenant en format numérique sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.