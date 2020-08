Olivier Couture lance un nouvel EP à paraître en septembre

Olivier Couture, auteur-compositeur-interprète, a dévoilé aujourd'hui La pluie un extrait de son nouvel EP dont la sortie est prévue pour le 11 septembre prochain.

La chanson La pluie sonne entre pop et folk, comme une mélodie annonçant l'automne. L'artiste, âgé de 28 ans, y chante un texte personnel, une introspection entre l'homme qu'il était et celui qu'il veut être. À ses mots c'est : « là où je veux être, ici et maintenant ».

Originaire de Saint-Elzéar, cet artiste a été découvert en mars 2014 grâce à sa victoire dans « On connaît la chanson ». Après avoir été remarqué dans des concerts et évènements locaux, il a participé à Occupation double en 2018 et est propulsé sur la scène nationale.

Le Beauceron a également été nominé dans 2 catégories aux WKND Awards comme « Artiste de la relève de l'année » et "Artiste de Québec de l'année" en juin dernier.

Olivier cosigne les paroles et la musique de La pluie avec ses deux fidèles complices, Alexandre Pomerleau et Samuel Bonneau Varfalvy. Avant-goût du nouveau matériel du chanteur, La pluie est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.