L'énergie de Cynthia Veilleux s'impose

C’est sous la bannière « Feu toute! » que la Géorgienne, Cynthia Veilleux, a sorti son nouveau simple « Cours » vendredi dernier. C’est le deuxième extrait d’un album à paraître au printemps prochain qui permettra à la Beauceronne de partager toute l’énergie qui l’habite.

Avec un nom de famille comme Veilleux, personne ne s’étonne que l’artiste vienne de Saint-Georges. Pour un lecteur beauceron, la question devient plutôt: elle habite sur quelle rue? Ou sur quel rang?

Toutefois Cynthia Veilleux quitté sa terre natale en 2008 pour étudier à l’école de la chanson de Granby. C’est à ce moment qu’elle débute une carrière musicale sérieuse.

Elle rencontre à Québec, Sonia Brochet, qui deviendra sa partenaire dans le duo de folk Garoche ta Sacoche. Se qualifiant de folk insolite, les deux artistes remportent le 45e Festival international de la chanson de Granby de 2013 en alliant l'humour absurde et les textes de profondeurs.

En 2015, le duo a le vent dans les voiles: ils voguebt ainsi jusqu’au vieux continent où ils se produisent plusieurs fois en spectacle devant un public européen. Le duo, qui gagne leur vie uniquement par la musique, cesse toutefois ses activités lorsque la partenaire de Cynthia prend la décision de consacrer son énergie à d’autres projets.

En solo

Après quelques ateliers d’écriture et ballades en forêts beauceronnes afin de ressourcer, celle-ci lance son premier projet solo, le EP nommé La Veilleux qui propose des chansons folk teintées de nuances country,. Elle fait son lancement en Beauce à l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches.

Si elle a bien aimé cette expérience, celle-ci trouvait qu'elle était loin de l’agitation qu’elle avait connue sur scène dans les dernières années.

« Moi j’aime m’énerver sur scène, j’aime jouer. J’aime l’énergie et quand je peux me dépasser » explique Cynthia Veilleux.

Feu toute!

Cette énergie, elle la canalise à travers Feu toute! Ce nouveau projet lui permet d’habiter un nouveau personnage ainsi qu’un nouvel espace musical éclectique, mélangeant pop, rock, funk et autres textures musicales surprenantes.

Le premier simple Dynamite sorti au mois de juillet, introduit bien le monde de Cynthia Veilleux: un son rock entraînant se conjuge à des paroles féroces propulsées par une voix nous prenant à maintes fois par surprises.

Le deuxième extrait Cours, sorti le 19 septembre, démontre également cette même fougue originale. L’énergie de la chanson s’impose.

Une troisième chanson paraîtra aussi le 13 novembre et un vidéoclip est à prévoir pour le mois de janvier.

En mars, l’album Parade Nuptiale (Dance with me) sera disponible sur toutes les plateformes de musique numériques populaires: Spotify, Google Play, Bandcamp, etc...

« J’ai envie d’avoir du fun avec le public, c’est un moment de partage, de party. Amusez-nous. Ouvrons les valves! », lance l’artiste de Saint-Georges en riant.

Et cette énergie, elle voudrait l’amener en Beauce dès que les conditions le permettront « pour retourner voir son monde ».

Vous pouvez écouter le deuxième simple Cours de Feu toute! dans cet article.