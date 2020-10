Le club de photographie Chaudière-Appalaches débutera sa 19e saison en virtuel

Le Club de Photographie Chaudière Appalaches débutera la semaine prochaine, soit le 13 octobre, sa 19e saison dont les activités se feront de façon virtuelle jusqu'à ce que les directives de Santé Québec et que le contexte permettent de se rencontrer en personne.

De par sa nature, il sera quand même efficace de tenir des activités de formation, de partage et d'aide en ligne et la pratique même de la photographie pourra se faire sur une base individuelle ou à l'intérieur de la bulle familiale de chacun.

Les saisons sont toujours planifiées de façon à toujours mieux accueillir les débutants, par le biais de mentorat, présentations, formations et ateliers sur les bases de la photographie. Puis tout au long de l'année, chaque membre est guidé dans son cheminement vers une meilleure maîtrise.

Le club présente également diverses capsules de sujets liés à la photo lors des rencontres et invite également des conférenciers professionnels (quand ce genre d'évènement sera permis pour la saison 2020-21).

Les photographes débutants de même que les plus expérimentés sont donc cordialement invités à se joindre au club afin de partager trucs et astuces.

Les rencontres mensuelles se tiennent les deuxièmes mardi de chaque mois, à 19 h, et ce dès le 13 octobre.

Le Club de Photographie Chaudière-Appalaches est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 80 amateurs de photographie de la Beauce et d'ailleurs, débutants ou plus expérimentés, dans le but de partager des trucs et conseils ainsi qu'organiser des activités de photographie diverses.

Pour tout renseignement, contactez le club par le site internet.