Lancement du premier livre de Vickie Poulin, jeune écrivaine de Saint-Martin

Vickie Poulin, originaire de Saint-Martin, lancera son premier livre La célèbre anonyme le jeudi 8 octobre à midi en direct de sa page Facebook (dû à la pandémie), pendant lequel elle lancera également un concours.

La carrière ou la vie de famille? Que doit-on prioriser en premier? Une question difficile à aborder, particulièrement pour les femmes qui doivent parfois faire des choix déchirants.

Vickie Poulin aborde dans son premier roman un dilemme entre deux visions paradoxales du bonheur dans lequel beaucoup de femmes se reconnaîtront. Elle aime dire que c'est un film de filles version papier !

C’est ainsi que nous suivons Léana qui est en couple avec Guillaume depuis une décennie et mère depuis bientôt un an. Alors que son congé de maternité tire à sa fin, elle se retrouve prise dans un dilemme : doit-elle apprendre à apprécier sa belle vie de famille ou bien se permettre de croire en ses rêves laissés derrière et faire les sacrifices nécessaires pour les réaliser ?

Elle reçoit de son vieil ami d’université une invitation à participer à un concours de grande envergure dans leur domaine, le marketing. Il est organisé par un ancien collègue à lui qui s’est lancé en affaires à New York, l’inspirant Mark Campbell. Ce projet fait renaître une flamme chez Léana et bientôt il pourrait en découler de grandes prises de conscience.

Une ouverture sur le monde bien différente et des montagnes russes d’émotions l’attendent au détour...

Ce livre est déjà disponible en librairie depuis la mi-septembre.