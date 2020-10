Partagez-nous vos plus belles photos de citrouille

La fête d'Halloween approche et les citrouilles décorées à la main se font de plus en plus présentes devant les maisons.

La citrouille, ou cucurbita pepo, appartient à la famille des cucurbitacées. Elle est l’un des symboles de la fête d’Halloween, mais à l’origine, on creusait des navets.

En effet, d’origine celte, cette tradition provient de la légende de Jack O’Lantern.

Cette dernière raconte que le personnage de Jack aurait passé un pacte avec le Diable pour ne jamais aller en enfer. À sa mort, un 31 octobre, comme il avait mené une mauvaise vie, il n'a pas pu accéder au Paradis, et les portes de l’Enfer lui demeurèrent également fermées à cause du fameux pacte.

Jack fut donc condamné à errer dans les ténèbres pour l’éternité, muni d’une braise donnée par le Diable, placée dans une lanterne de fortune faite d’un navet creusé.

Ce n’est qu’au courant du XIXe siècle que le navet fut remplacé par la citrouille lorsque les Irlandais ont émigré en Amérique.

