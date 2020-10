La belle tournée 2020 : une édition hybride réussie

La Belle Tournée organisée par Artistes et Artisans de Beauce s'est déroulé cette année sous une formule hybride les 10 et 11 octobre.

La Belle Tournée en direct a sollicité plus de 20 000 personnes, ce qui constitue un record absolu pour l'événement.

En parallèle, La Belle Tournée en vitrine a également investi des vitrines de commerces, permettant à la population de voir en personnes les réalisations de la plupart des artistes.

Artistes et Artisans de Beauce est un organisme à but non lucratif regroupant plus d'une centaine de membres, artistes et artisans de disciplines variées.

Le but de cet organisme est de contribuer au développement culturel et artistique de la région.