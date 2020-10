Nouvelle exposition artistique au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

La municipalité de St-Éphrem présente une exposition d’œuvres d’art au Centre multifonctionnel de l'endroit avec deux artistes-peintres de la région.

Johanne Maheux est passionnée par les arts visuels depuis son enfance. Au cours des trente dernières années, et parallèlement à sa carrière dans le réseau de la santé, elle a participé à plusieurs expositions collectives et en solo à travers le Québec et ses œuvres lui ont permis d’obtenir plusieurs prix.

Johanne est animée par le désir de donner un sens à sa pratique artistique. « Je m’intéresse particulièrement aux réalités sociales actuelles ainsi qu’à notre relation avec le « temps », élément récurrent qu’on retrouve dans mes œuvres ».

De son côté, Alain Lapierre s’inspire de l’être humain, principalement la tête, qu’il déforme par la gestuelle ou l’illustration surréaliste. Pour lui, le visage est une mince frontière de peau entre l’intérieur et l’extérieur pouvant indiquer ou masquer les courants qui animent le corps et la conscience.

Selon Alain : « La peinture permet d’explorer en même temps la surface visible et la substance imaginaire cachée ».

Les œuvres sont en exposition dans les espaces publics du centre multifonctionnel de St-Éphrem depuis déjà deux semaines et le seront au moins jusqu'à la fin de la présente année.