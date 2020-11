Des panneaux et des cartes touristiques installés à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a procédé à l’installation de panneaux sur lesquels on y retrouvera des cartes de style 3D qui permettront aux utilisateurs ainsi qu’aux touristes de mieux se guider dans les différents parcs qui composent le domaine de la Seigneurie.

En plus des cartes, les utilisateurs retrouveront des informations sur la piste cyclable et les sentiers pédestres, les stationnements, les infrastructures, ainsi que sur les services disponibles dans chacun des parcs.

Au total, cinq panneaux ont été installés à des endroits stratégiques. Ces panneaux ont été aménagés aux endroits suivants :

- Stationnement espace Redmond près de la passerelle de la Seigneurie;

- Espace Carpe Diem près de la passerelle Canam/Boa-Franc;

- Stationnement face au parc Veilleux près de la passerelle Manac;

- Parc des Sept-Chutes près du pavillon Alfred-Leblond;

- Parc des Sept-Chutes au début du sentier des gorges de la rivière Pozer.

Qui plus est, trois cartes peuvent être consultées soit une du parc des Sept-Chutes, une deuxième qui regroupe les parcs dans le secteur des passerelles au centre-ville et une troisième qui fait découvrir l’ensemble du domaine de la Seigneurie.

Sur la carte du parc des Sept-Chutes, les visiteurs peuvent localiser et retrouver des informations suivantes : sentiers piétonniers et piste cyclable, longueur des sentiers, passerelles, chutes, infrastructures, aires de jeux, toilettes, stationnements, etc.

Sur la carte dans le secteur des passerelles, on y retrouve plus ou moins le même type d'informations.

La carte du domaine de la Seigneurie, utilisée en mortaise sur les deux premières cartes, permet de situer le secteur dans l’ensemble du domaine.

Ces cartes 3D ont été conçues par l’entreprise GrouPP Pierre Poulin Design Architecture de Saint-Georges. Celles-ci sont disponibles sur le site Web de Ville de Saint-Georges.

Un dépliant sera également disponible en ligne et en version papier tant pour les touristes que pour les entreprises touristiques de Saint-Georges, de la Beauce et de Chaudière-Appalaches.

En plus des cartes, le dépliant regorgera de textes qui mettront en lumière divers attraits que l’on retrouve dans l’ensemble du domaine de la Seigneurie dont Beauce Art, le Musée des Lilas, le barrage gonflable, l’espace Carpe Diem, les passerelles, les stationnements, certaines infrastructures et activités, etc.

Ville de Saint-Georges, Destination Beauce ainsi que Tourisme Chaudière-Appalaches reçoivent de nombreuses demandes d’information annuellement relativement aux parcs de la Ville ainsi que les activités que l’on peut y faire. En plus de répondre à un besoin touristique, ces cartes et panneaux permettront d’attirer de nouveaux visiteurs et de générer des retombées économiques dans le milieu.