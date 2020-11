Le Mercredi-Étudiant toujours vivant au Cégep Beauce-Appalaches

Cette année, les étudiants-artistes participant au Mercredi-Étudiant offriront des numéros de façon non traditionnelle.

Tout juste avant que la zone rouge soit déclarée par le Gouvernement du Québec, l’équipe du Socioculturel a pu capter sur vidéo les prestations artistiques lors de leur dernière pratique.

Une dizaine de vidéos sont maintenant accessibles sur le compte YouTube du Cégep.

Parents, famille et amis pourront ainsi apprécier le talent des étudiants à travers des pièces musicales, un numéro de danse de la troupe l’Étadâme ainsi qu’une performance de l'équipe d’improvisation, Les Pissenlits.

Les vidéos seront également publiées à raison de deux par semaine sur le groupe Facebook du Socioculturel.

« Nous avons eu le privilège de côtoyer nos étudiants pendant presque deux mois au début de la session. Nous sentions toute leur motivation et volonté à préparer des numéros artistiques. C’est une chance d’avoir pu filmer leurs talents et de les mettre en valeur en les diffusant à un vaste public », a partagé Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel.

Pour cette édition, près d’une cinquantaine d’étudiants sont impliqués dans les numéros de variétés. Les voix de Léonie Auclair, Valérie Beaudoin, Jessy Chabot-Lessard, Lorry-Ann Doyon, Audrey Fortin, Philippe Fortin, Arianne Labbé, Maxime Poulin, Émilie Nadeau et de Corry Vitry impressionneront par leur large registre et leur timbre unique.

Les internautes auront droit à un spectre musical varié allant de Metallica à Lady Gaga en passant par Roxane Bruneau et Les Cowboys Fringants. Le tout accompagné par des musiciens comprenant plusieurs habitués de l’activité.

Les étudiants ont eu l’opportunité d’être supervisés par Pierre-Olivier Fortin, directeur musical du Mercredi-Étudiant, avec l’aide de Daniel Bégin. L’équipe a aussi réussi un tour de force pour la qualité du son et la créativité des montages vidéo grâce à Alexandre Létourneau et Sébastien Hamel aussi impliqués dans le projet.

« J’encourage fortement le public et les adeptes de la soirée du Mercredi-Étudiant à visionner l’ensemble de nos vidéos. Nos jeunes se sont vraiment impliqués et surpassés afin de monter un spectacle différent cette année. Vos clics feront office d’applaudissements pour les encourager. Ils sont bourrés de talent! », a conclu Mme Beaudoin.

L’équipe du Socioculturel et les étudiants se sont rapidement adaptés au contexte particulier de la session. Tout a été mis en place afin que l’équipe poursuive ses activités en ligne, dans le but de soutenir et de maintenir l’implication parascolaire des étudiants, insufflant ainsi une vague de motivation aux participants.