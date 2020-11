Maxime Landry sort un nouvel album : le party beauceron!

Voir la galerie de photos

L'auteur-compositeur-interprète, Maxime Landry, vient de lancer un album festif Le party beauceron, inspiré de ses racines beauceronnes et de ses souvenirs d'enfance, ce qui donne un beau mélange de nostalgie tout en gardant un goût et une sonorité très actuels.

« Je suis certain que, lorsque vous écouterez les chansons de ce nouvel album, vous aussi vous entendrez la voix de vos oncles et de vos tantes, ou celle de vos grands-parents. C’est un album 100 % country et festif, puisque c’est la musique qui jouait chez nous. Et en ce moment, j’avais grandement besoin de ce retour à mes racines », a-t-il confié lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, tout en indiquant qu'il était aussi en préparation de son 5e roman.

Une semaine après sa sortie, ce nouvel opus vient de faire son entrée au palmarès en se hissant au sommet des ventes au Québec et au Canada.

Le party beauceron regroupe dix chansons traditionnelles associées aux partys de famille de Maxime Landry. Très attaché à ses origines, l’artiste revisite ces classiques qui ont marqué les belles années musicales au Québec et propose de mettre un peu de couleur dans nos vies en ces temps un peu gris!

Chaque titre est associé à un souvenir rattaché à son entourage. Le chanteur propose notamment un clin d’œil au Père Gédéon avec Souvenir d’un vieillard, en hommage à son grand-père Rosaire, son meilleur ami. Les titres Bienvenue et Aiko Aiko, repris pour l’occasion en « trio » avec les 2Frères, font référence à ses oncles Claude et Michel.

Le party beauceron a été enregistré à Montréal, avant l’arrivée de la pandémie. Alors que les rassemblements étaient encore permis, Maxime Landry a invité sa famille et ses amis à le rejoindre en studio pour apposer leurs voix sur ces chansons qui ont bercé son enfance et sa jeunesse.

« Comme on ne sait pas comment ça va se passer cette année dans le temps des Fêtes, je me suis dit que la seule façon pour moi d’être dans vos maisons, c’est avec ce disque », souligne l’artiste, qui également assuré la réalisation et la direction artistique, en plus de produire ce nouvel album.

Le party beauceron s’inscrit au septième rang des albums de l’auteur-compositeur et interprète, qui cumule plus de 350 000 exemplaires vendus depuis le début de sa jeune carrière. L’album est disponible en magasin et sur le Web.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo accordée par Maxime Landry à EnBeauce.com.