Des vidéos pour relier l’art et le public

Le centre d'art Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin a récemment lancé sur les réseaux sociaux une série de vidéos présentant le travail d’artistes dans le but de créer un lien entre l’art et le public.

Ces rencontres virtuelles sont devenues d’autant plus pertinentes dans le contexte de la COVID-19 qui continue d’entraver les visites d’expositions en personne et prive la population d’un contact essentiel avec la culture.

Quatre artistes se sont prêtés au jeu, soit les sculpteurs Paul Duval, Yann Farley et Gilles Pedneault ainsi que la peintre Pierrette Comeau. Ceux-ci ont été invités à s’ouvrir librement pour expliquer leur démarche, leur passion et leurs créations lors d’une brève entrevue.

Paul Duval (Les corps réinventés) et Pierrette Comeau (Les maisons vivantes) en ont profité pour présenter leurs œuvres exposées en salle tandis que Yann Farley (Matière à réflexion) et Gilles Pedneault (La famille) ont parlé de leurs sculptures respectives installées dans le jardin.

Le résultat de ces captations est fort intéressant, car il permet non seulement d’en apprendre davantage sur tout le travail qui se cache derrière la création d’une œuvre, il nous dévoile aussi une part d’intimité de quatre personnalités fascinantes.

En plus de donner un bel aperçu des œuvres et des expositions, les vidéos traduisent la beauté du site extérieur, par des prises de vues efficaces et des images captées par un drone. Enfin, ce projet met en évidence l’importance d’avoir accès à un lieu de diffusion artistique comme le Moulin La Lorraine, son impact sur les artistes et la vitalité culturelle de notre région.

La réalisation de ces vidéos a été rendue possible grâce au soutien financier de la MRC des Etchemins et du gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel, en collaboration avec Folo communications et avec la contribution financière de la Caisse Desjardins des Etchemins.

Les capsules peuvent être visionnées sur la page Facebook du Moulin La Lorraine et sur sa chaîne YouTube.