L'organisme Artistes et Artisans de Beauce crée « Ensemble pour l’art d’ici »

Ensemble pour l’art d’ici est une toute nouvelle initiative d’Artistes et Artisans de Beauce, visant à augmenter les lieux d’expositions pour les artistes beaucerons, en créant des partenariats avec des entreprises et organismes qui accueilleront des œuvres dans leurs locaux.

Ce nouveau programme permettra une plus grande accessibilité à la culture au sein des trois MRC de la Beauce, tout en favorisant la professionnalisation des artistes de la région.

Au terme des trois premières années de développement, 36 partenariats seront créés, soit 12 nouveaux par année dont chacun devra s’engager à tenir deux expositions différentes par an.

Si le tout se déroule comme prévu, ce sont annuellement plus de 70 expositions qui auront lieu partout sur le territoire, ce qui contribuera grandement au rayonnement culturel de la Beauce et de ses artistes, tout en mettant de l’avant nos commerces et organismes locaux.

Un catalogue des artistes participants, qui auront été sélectionnés par le biais d’un comité compétent, sera présenté aux entrepreneurs intéressés par le projet. Les commerces ou organismes diffuseurs seront sélectionnés selon leur capacité d’offrir un lieu adéquat pour l’accrochage et la disposition d’œuvres.

Les entreprises seront encouragées à tenir des vernissages au début de chaque exposition, et la coordonnatrice du projet les accompagnera dans les préparatifs de ceux-ci, ainsi qu’à la mise en place de chacune des livraisons d’œuvres et accrochages.

Le matériel d’accrochage sera fourni par Artistes et Artisans de Beauce.

Le début des premières expositions de ce programme est prévu pour le printemps 2021.

Un appel de dossiers est actuellement en cours afin de constituer le catalogue d’artistes et d’initier des partenariats avec les entreprises et organismes intéressés.

Ces partenariats seront aussi bénéfiques pour les artistes, le personnel des entreprises et les visiteurs de ceux-ci.

Il est possible de se rendre sur le site internet d'Artistes et Artisans de Beauce afin de déposer un dossier comme artiste ou commerçant exposant.