Un mois de décembre plein d'activités festives à Saint-Joseph-de-Beauce

Une multitude d’activités seront offertes aux citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce durant le mois de décembre afin de se plonger dans l’ambiance des Fêtes.

Voici une présentation sommaire de tout ce qui attend la population pour se divertir pendant le mois.

Mère Noël te raconte

Du 1er au 24 décembre, Mère Noël vous raconte une histoire. Celle-ci sera partagée sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Plusieurs contes sont signés par des Joseloises. Ce projet est une initiative de Danielle Robinson, citoyenne de Saint-Joseph.

Atelier virtuel – Noël : faire des cadeaux sans se ruiner

En collaboration avec l’Association coopérative d’économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF ABE), la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présente cet atelier virtuel aujourd'hui, le 2 décembre, à 19 h.

Brico-Déco de Noël

Il est possible de commander dès maintenant un sac Brico-déco de Noël comprenant tout le matériel nécessaire pour effectuer une décoration de Noël à la maison.

Une vidéo de l’artiste Julie Champagne sera publiée le samedi 5 décembre à 10h sur la page Facebook

de la Ville pour démontrer étape par étape le bricolage.

Vendredi en musique

Des spectacles de musique seront diffusés en direct sur la page Facebook de Saint-Joseph-de-Beauce les vendredis 4, 11 et 18 décembre 2020 dès 19h.

Les groupes Why not, Five Up et Les Agités animeront ces soirées.

Rallye lumineux

Du 4 au 20 décembre, les citoyens sont invités à participer à un rallye lumineux (à pied ou en auto et par

famille-bulle) dans les quartiers des parcs des Générations, Boisés-Dulac et Lessard et de compléter un

questionnaire qui sera disponible sur le site Internet de la ville.

Tous les citoyens participants courent la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ dans une entreprise joseloise de leur choix (trois prix seront tirés).

Heure du conte

À l’occasion de l’heure du conte présentée par la bibliothèque du Vieux couvent, deux contes de Noël seront racontés par Thérèse Vachon et diffusés sur la page Facebook de Saint-Joseph-de-Beauce, le 10 décembre prochain à 18 h 30.

Voici les deux histoires qui seront racontées sont Les amis qui fêtaient Noël de Nicolas Oldland et Le Père Noël est en retard de Agnès de Lestrade Dorothée Jost.

Activités libres à l’aréna

Jusqu’à ce que des nouvelles directives de la Santé publique soient émises, la Ville propose du patinage libre à l’aréna (25 personnes à la fois), du lundi au vendredi à 16 h ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 13 h.

Piste cyclable ouverte pour la marche

La piste cyclable demeurera ouverte toute la saison hivernale et sera entretenue par la Ville pour permettre la marche.

Concours Enjolivons nos maisons

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite les citoyens à faire parvenir une photo de leur maison décorée par courriel à [email protected] d’ici le 16 novembre afin de courir la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ dans une entreprise joseloise de leur choix.

Marché de Noël virtuel : Tout ce que je veux pour Noël, c’est joselois!

Les entreprises, travailleurs(ses) autonomes, artistes et artisans sont invités à participer au marché virtuel de Noël joselois qui est débuté depuis la mi-novembre et qui se poursuit jusqu’à la mi-décembre.

Des publications sur les réseaux sociaux par la Ville ainsi que par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph sont effectuées afin de proposer des idées de cadeaux joselois. Les gens sont invités à taguer la publication, et courent la chance de gagner un prix à chaque publication.