Danielle Robinson se transforme en Mère Noël pour raconter des histoires

Du 1er au 24 décembre prochain, Danielle Robinson, de Saint-Joseph-de-Beauce, jouera la Mère Noël pour raconter quotidiennement et virtuellement, une histoire.

Étant donné le nombre de personnes affectées d’une façon ou d’une autre par la pandémie, il n’était pas question pour la Joseloise de laisser la COVID-19 brimer l’émerveillement pour la fête de Noël.

C’est ainsi qu’à la mi-octobre, elle eut l’idée de personnifier Mère Noël et de faire la lecture de contes. L’objectif de ce projet est d’offrir quotidiennement un petit moment de détente, de bonheur et de divertissement.

Pour ce faire, elle a interpellé quelques amies beauceronnes (Lynda Cloutier, Lucie Duval, Guylaine Jacques, Isabelle Veilleux et Lyse Marsan) qui ont relevé le défi d’écrire de nouveaux contes et elle a aussi recherché et sélectionné quelques contes déjà publiés. Ne restait plus qu’à utiliser les quelques moyens à sa disposition pour réaliser seule la mise en œuvre.

Le conte du jour sera disponible tôt le matin, dès 06h15, sur sa page Facebook « Mère Noël te raconte une histoire » et sur sa chaîne YouTube « Couleurs culturelles en Beauce ».

« Les parents ou les éducateurs auront alors le loisir de le visionner avant de le présenter aux enfants. Certains contes pourraient favoriser une discussion entre enfants et adultes. Si Mère Noël aime bien rigoler, elle aime aussi faire réfléchir! » A exprimé Danielle Robinson par voie de communiqué.

Cette expérience est une première pour madame Robinson, mais son souhait le plus cher, en cette période difficile, est de réussir à créer un peu de magie et de la partager pour le bien-être du plus grand nombre.