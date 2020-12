L’univers de Saint-Parlabas en lecture virtuelle pour les jeunes

Les jeunes de la MRC de Beauce-Sartigan auront la chance de participer gratuitement à deux lectures virtuelles offertes par des artistes d’ici les 28 et 31 décembre, en direct de la page Facebook de Je lis, tu lit, on lit, en Beauce-Sartigan!.

À cette occasion, deux contes, Dunort et Océanne, tirés de l’univers de Saint-Parlabas, seront racontés lors d’un « Facebook Live ».

Souhaitant encourager des artistes beaucerons, la boîte artistique engagée pour réaliser le mandat est Pixel d’étoile, une entreprise de Saint-Georges, fondée par Alain Lessard et Joël Proulx Bouffard.

Créateur de l’univers imaginaire de Saint-Parlabas, Alain Lessard est également l’auteur de nombreux contes pour enfants dont ceux choisis pour l’événement.

Les deux histoires seront lues par Jérome Roy, un comédien professionnel originaire lui aussi de Saint-Georges.

Notons que l’illustratrice du livre Océanne est également une Beauceronne, il s’agit de Myriam Roy, originaire de Beauceville.

Les deux histoires racontées, Dunort et Océanne sont des albums illustrés tirés de spectacles multimédia du même titre, en tournée dans la francophonie canadienne et qui ont été vus par plus de 60 000 enfants et familles au cours des cinq dernières années.

Destinées aux jeunes de 5 à 10 ans, ces histoires s'adressent aussi aux plus grands qui feront la découverte de l’univers de Saint-Parlabas.

Dunort est l’histoire d’un petit garçon n’ayant qu’un seul et grand rêve, celui de tenir une étoile dans ses bras. Plongé dans un univers de magie et de merveilleux, ce conte nous ramène à l’importance de croire en soi et en ses rêves.

Océanne est l’histoire d’une petite fille qui pleure et pleure à en inonder son village et de son hilarant grand-père navigateur exagérant toujours ses aventures. Ce conte nous amène à découvrir l’extraordinaire en chacun de nous et la beauté de la différence.

Informations pratiques

Les deux lectures virtuelles, d’une durée de 45 minutes, seront diffusées gratuitement sur la page Facebook de Je lis, tu lis, on lit, en Beauce-Sartigan! aux dates suivantes :

• Lundi 28 décembre, 13 h 30 : lecture du conte Dunort

• Jeudi 31 décembre, 10 h : lecture du conte Océanne

Un livre sera également tiré parmi tous les participants à l’événement virtuel.