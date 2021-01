Concours de poésie : le Cégep révèle ses trois gagnants

Le Cégep Beauce-Appalaches a révélé les trois gagnants du concours de poésie pour l'édition 2020-2021.

Le premier prix revient à Maxime Ouellet pour son texte Les décombres.

L’écrit Petit de Rosemarie Roy s’est classé à la seconde place et celui de Gabrielle Mathieu, Le témoin, a récolté la troisième position.

Les récipiendaires verront leurs créations publiées dans le Recueil intercollégial de poésie Pour l’instant, publié par le Collègue Ahuntsic en mai prochain.

Le jury a également attribué une mention spéciale à Maxime Ouellet pour son texte La fin et à Éliane Guenette pour le texte Éphemere.

« Encore une fois, les écrits du concours de poésie ont étonné le jury. C’est une occasion en or pour les étudiants de laisser libre cours à leur créativité, de gagner en expérience rédactionnelle et de voir leurs œuvres publiées dans un ouvrage reconnu. En plus, les participants ont eu accès aux commentaires du jury afin de les faire cheminer davantage. Le concours permet réellement l’émergence de talents, d’où son succès d’année en année auprès des étudiants, et ce, à travers tout le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec », a partagé Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante au socioculturel.

Avec plus de 45 textes poétiques transmis au jury, les étudiants ont pu exprimer toute leur créativité et leurs émotions dans une session particulièrement mouvementée.

Le jury était composé de Jacinthe Duchesne et de Marie-Hélène Lebel, enseignantes en français et de Marie-Anne Moreau, conseillère à la vie étudiante au socioculturel, entrepreneuriat et développement durable.