Nouvel extrait du prochain album de Pierre-Hervé Goulet

L'artiste beaucevillois Pierre-Hervé Goulet a lancé aujourd'hui un deuxième extrait de son prochain album Le jeu des Lumières dont la sortie est prévue en février.

La chanson Bonnie est accompagnée d'un vidéoclip réalisé par Jeff Malo mettant en scène l'artiste beauceron à l'intérieur d'une voiture de l'époque de « Bonnie & Clyde ».

Cependant, Pierre-Hervé Goulet me corrigerait. En effet, il décrit la chanson avec les termes suivants:



« Dans cette version de l’histoire, il n’y a pas de Bonnie & Clyde, ni de partner in crime, ni de vol de banque en amoureux. Clyde n’est complice que de sa propre solitude pendant que l’ombre de Bonnie le poursuit dans ses pensées. Une proposition qui est aux antipodes de ce qu’a réellement été ce couple historique de criminels inséparables. Au bout du compte, il ne reste plus que le temps qui cambriole lentement le coeur et la raison de Clyde ».

La chanson Bonnie se révèle progressivement: la sonorité acoustique hantée par des airs de trompette se libère dans les refrains dans une toute-puissance funky et cuivrée.

Une mélodieuse accrocheuse met bien en valeur les paroles pleines d'esprit de l'auteur-compositeur-interprète à la voix autant reconnaissable par le timbre que par les mots.



Vous pouvez écouter le deuxième simple de cet album à paraître en février, sur Spotify, Youtube, Apple Music, Google Play et Bandcamp et dans cet article.