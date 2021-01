Un concours d'écriture pour les anciens élèves de l'école « Flamand » de Saint-Benjamin

Un concours d’écriture qui s’adresse aux élèves et institutrices de l’ancienne école de rang « Flamand », à Saint-Benjamin, est lancé dès le 1er février 2021, dans tout le territoire de la Beauce.

Le couple Beaulieu-Saint-André et leurs trois enfants se sont installés dans une maison « presque » centenaire, à la fin de l’été 2020. Cette maison a été fréquentée pendant une quarantaine d’années par des élèves et institutrices de Saint-Benjamin et des environs, de 1921 à 1961, l’année de sa fermeture.

L’école est appelée affectueusement « la Flamand », due à sa proximité avec la rivière du même nom. Dans les années cinquante, elle s’est officiellement fait baptiser « École Saint-Joseph », par la commission scolaire, pour rendre hommage aux fondateurs de la région.

Pour souligner son 100e anniversaire qui aura lieu cette année Martin Beaulieu et Geneviève Saint-André, ont eu l’idée de faire parler les générations qui ont foulé les planches de l’école. Heureux d’habiter une maison dont les murs regorgent de souvenirs, ils ont donc lancé ce concours.

« Déjà, quelques personnes du coin nous ont raconté leurs histoires en lien avec l’école. C’était intéressant et parfois très drôle! En temps de pandémie, plusieurs cherchent des activités où s’occuper. C’est donc un contexte favorable pour permettre aux gens de participer! », explique Martin Beaulieu.

Dans le cadre du concours, il est demandé de raconter une anecdote, en un court récit d’environ 300 mots, vécue dans l’école ou en lien avec elle.

Où iront ces histoires?

« Les histoires sont faites pour être racontées et je trouve qu’on gagne toujours à les exposer », indique Geneviève Saint-André.

À l’échéance du concours, le 1er avril 2021, sept récits seront sélectionnés et romancés par Geneviève, pour faire partie d’un projet ultérieur de savonnerie artisanale.

« Ça fait 10 ans que nous fabriquons nous-mêmes notre savon, pour notre usage personnel. L’aventure avait commencé à l’époque à cause d’une forte irritation cutanée à l’utilisation des produits du commerce. Nous envisageons d'offrir nos produits au public de manière officielle dès l’automne 2021, en installant notre atelier de fabrication à même l’ancienne école », renchérit Geneviève.

« De cette façon, nous rendons hommage au lieu que nous habitons. Les récits romancés seront imprimés au dos des étiquettes des savons et voyageront avec eux. Cela concorde avec une des missions de notre future entreprise : promouvoir la région et sa culture », précise-t-elle.

Dans un deuxième temps, tous les récits qui auront été soumis à la famille Beaulieu-Saint-André seront ensuite transmis à Gilles Veilleux, qui travaille en ce moment à la réédition du livre historique de la municipalité de Saint-Benjamin, pour en souligner prochainement son 125e anniversaire.

Comment participer ?

D’abord, les anciens doivent remplir le formulaire de participation, disponible à plusieurs endroits dès le 1er février 2021, dont :

Sur la page Facebook de la future savonnerie de Beauce-Etchemin : facebook.com/LSAVONNEUX

À l’épicerie AMI Claude Mathieu, au village de Saint-Benjamin

Par courriel en faisant une demande : [email protected]

Ensuite, envoyer le formulaire et le récit à l’une des adresses suivantes dès le 1er février 2021 jusqu’au 1er avril 2021 :

En personne à l’épicerie AMI Claude Mathieu de Saint-Benjamin (dans la Boîte à histoires)

Par la poste au : 77, 14e rang EST, Saint-Benjamin, G0M 1N0

Par courriel : [email protected]

Cadeaux pour les récits sélectionnés

En plus de voir leur récit romancé et imprimé au verso des étiquettes des savons, les participants dont leur histoire est sélectionnée recevront un ensemble cadeau, gracieuseté de la future savonnerie artisanale L’Savonneux.