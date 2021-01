Anthony Cliche : artiste peintre en devenir

Voir la galerie de photos

Originaire de La Guadeloupe et désormais installé à Saint-Georges, Anthony Cliche a profité du confinement imposé au mois de mars 2020 pour développer sa passion pour le dessin et la peinture.

« Dans un deux et demi, il faut bien trouver quelque chose pour s'occuper ! », a-t-il confié à EnBeauce.com dans son entrevue vidéo.

L'homme aussi connu pour son livre « Normal à trouble mental » déjà vendu à 600 exemplaires, se considère comme un peintre débutant. Il dessine beaucoup d'animaux, de portraits et aime jouer avec les couleurs. « Je laisse aller mon imagination », a précisé l'artiste.

Sur son compte Facebook personnel, il publie régulièrement des photos de ses oeuvres. Ainsi, les gens peuvent commenter et parfois, cela lui amène des commandes. « On fait ça pour nous au départ et puis on le partage, c'est toujours très gratifiant de voir quelqu'un qui est content de sa toile. Je fais vraiment ça pour le plaisir », de dire Anthony.

Visionnez l'entrevue complète avec Anthony Cliche dans cet article.