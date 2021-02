Finale locale de Cégeps en spectacle: premier prix à Maxime Ouellet

C'est avec son texte Le Festin que Maxime Ouellet a remporté le premier prix de la finale locale de Cégeps en spectacle.

Cet étudiant de deuxième année en Arts, lettres et communication (profil Création et médias) obtient ainsi une bourse de 300$ et l’occasion de représenter le cégep lors de la Finale régionale du 20 mars prochain à Montmagny. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu'il impressionne par sa plume car il a également remporté le concours de poésie de l'établissement plus tôt cet automne.

« L’ingéniosité des écrits de Maxime, sa livraison sentie, son rythme soutenu et dosé ainsi que la qualité de sa recherche ont séduit l’ensemble du jury. Ces thèmes, notamment sa dénonciation de la relation des humains envers la planète et les inégalités sociales a vraiment saisi le panel », a expliqué Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante et responsable du Socioculturel, lors de l'annonce des gagnants.

Le jury a accordé son 2e prix, comprenant une bourse de 200$, à Audrey Fortin pour sa prestation musicale au piano de la chanson Loadée comme un gun d’Éric Lapointe, interprété à la saveur de Sofia Nolin. « La richesse de sa voix chaleureuse a charmé les juges. Sa capacité à ressentir et à transmettre les émotions lui a valu ce titre bien mérité », a ajouté. Julie Beaudoin.

Au total, sept numéros de variétés ont été présentés et, confinement oblige, les artistes ont envoyé une captation vidéo de leur numéro pour le jury, composé de Jasmine Auclair, animatrice socioculturelle à la retraite, de Laurence Castera, auteur, compositeur, interprète et producteur, de Robert Maheux, bassiste, contrebassiste et président du Festival Clermont-Pépin ainsi que d’Alexis Roy, clown thérapeutique, conteur et formateur.

« Nous sommes tellement heureux de constater que nos étudiants aient persévéré dans cette édition spéciale de Cégeps en spectacle. Ce sont de vrais passionnés ! Nous avons tous eu des deuils à faire au cours des derniers mois, mais nous nous sommes bien adaptés, au meilleur des circonstances. D’ailleurs, une soirée virtuelle remplie de surprises a été organisée en leur honneur pour leur dévoiler les gagnants. Les juges ont eu la chance de transmettre leurs commentaires à tous les participants afin de les encourager à s’améliorer et à persévérer dans le milieu artistique. Le but demeure toujours de leur faire vivre une expérience unique, de partager le talent de nos artistes et les objectifs ont été atteints. C’est une belle fierté de savoir que le Cégep Beauce-Appalaches sera dignement représenté à la Finale régionale », de conclure Mme Beaudoin.