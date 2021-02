Voir la galerie de photos

Rencontrées il y a environ cinq ans à l'École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Olivia et Andréanne forment désormais un duo de comédiennes inséparables. Ensemble, elles ont créé une chaîne YouTube sous le nom de Gilles pis la p'tite par laquelle est veulent sensibiliser les gens au syndrome de Gilles de la Tourette.

« Gilles » pour Andréanne Fortin qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, « la p'tite » pour les 4 pieds 10 d'Olivia Leclerc, originaire de Saint-Georges Ouest.

« Ensemble on a voulu démystifier c'est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette, avec une chaîne YouTube et avec notre humour », a expliqué Andréanne. « On veut surtout mettre de l'avant nos différences. On a trouvé que de façon humoristique c'est une bonne façon d'atteindre les gens et de les rendre curieux. On veut leur montrer que c'est plus que ce qu'on pense », a ajouté Olivia.

Ainsi, elles se sont inspirées du quotidien dans leur collocation de Montréal pour faire leurs nombreuses vidéos. Ce sont aujourd'hui plus de 66 000 personnes qui suivent leurs aventures.

Rencontrez ces deux filles drôles et dynamiques dans cette entrevue vidéo.