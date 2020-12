Tête-à-tête avec la comédienne Olivia Leclerc

Voir la galerie de photos

Le mastodonte que je suis n'impressionne pas le moins du monde l'actrice-comédienne Olivia Leclerc qui, du haut de ses mêmes pas cinq pieds, s'est présentée dans les locaux d'EnBeauce.com pour une entrevue vidéo, toute pleine d'énergie souriante et la rousse crinière frisée remplie d'un bon vent d'hiver.

Il faut dire que la Beauceronne de 26 ans, « native de Saint-Georges Ouest » précise-t-elle, n'a pas besoin d'en rajouter pour remplir la pièce de sa présence, avec une voix un peu éraillée qui lui donne encore plus de charme et d'envergure.

Diplômée l'an dernier de l'École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Olivia Leclerc, comme toutes celles et ceux qui complètent des études en la matière, a dû entreprendre de se « faire un nom » dans le milieu du monde des acteurs, un tâche pas facile dans le petit marché québécois alors que le bottin de l'Union des Artistes compte beaucoup plus de noms que le nombre de productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques disponibles. En plus de se retrouver en pleine pandémie de COVID-19 où tous les événements de nature culturelle ont cessé abruptement.

Elle s'est donc tournée vers les médias sociaux et le support Web pour manifester sa présence créative. Ainsi, avec sa collègue de classe, Andréanne Fortin, qui est devenue son grande amie, elle diffuse sur YouTube une série, Gilles pis la p'tite, qui met en vedette les deux jeunes femmes dans des situations cocasses autour du syndrome de La Tourette, dont est affligée Andréanne.

Sur Tik Tok, une app très populaire chez la jeune génération, elle propose toutes sortes de petits clins d'oeil humoristiques et des tutoriels de danse très punchés. Près de 200 000 abonnés la suivent régulièrement sur cette plateforme.

Dans tous les cas, la jeune comédienne n'en revient pas de l'interaction des internautes et des nombreux messages qui lui sont transmis.

Elle souhaite bien sûr que, dans un avenir rapproché, cette exposition puisse lui apporter des contrats de rôles plus traditionnels, particulièrement au théâtre, pour lequel elle a un petit faible puisqu'elle compte une bonne expérience dans le domaine.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Olivia Leclerc.