CALQ Chaudière-Appalaches: trois projets soutenus en Beauce

Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches vient d'annoncer un soutien de 358 000 $ à 23 artistes et écrivains et cinq organismes artistiques dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Chaudière-Appalaches. Trois projets se trouvent en Beauce.

Le premier est celui de Laetitia Rascle, de la MRC de la Nouvelle-Beauce, qui reçoit 17 000 $ pour écrire un recueil de récits intitulé Les eaux montantes.

Les deux autres récipiendaires résident dans le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan.

Il s'agit de Claude Gagné, qui reçoit 4 000 $ pour la création d’installations photographiques éphémères et évanescentes intitulées Les chemins de l’oubli.

Quant à Suzanne Giroux, elle obtient 18 000 $ pour créer une expérience vidéo immersive extérieure intitulée Le Jardin Lumière de la Nuit.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme, en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

Ce programme est issu d’une entente conclue en 2020 entre le CALQ, le MAMH, les MRC de L’Islet, de Montmagny, de Bellechasse, de la Nouvelle-Beauce, des Appalaches, des Etchemins, de Lotbinière, de Robert-Cliche, de Beauce-Sartignan et la Ville de Lévis, en collaboration avec le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Le montant total de 358 000 $ a été investi par les partenaires pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. De ce montant, 38 000 $ provient d’une aide spéciale accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de relance économique du secteur culturel.