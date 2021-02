Olivier Couture lance sa nouvelle chanson « La forêt jungle »

Voir la galerie de photos

Le jeune auteur-compositeur-interprète en chanson francophone, originaire de la Beauce, Olivier Couture, vient de lancer une toute nouvelle chanson intitulée La forêt jungle.

Après les succès de Cette Montréalaise, Au revoir Clara, Si tu restes toi et La pluie, c’est maintenant qu’il arrive avec une toute nouvelle balade écrite et composée dans les derniers mois, où l'artiste a eu envie d’explorer le thème de l’espoir à travers ses compositions, en cette période où tous en ont besoin, plus que jamais, a-t-il confié lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

« Ça va faire un an cet été que je suis emménagé à Montréal. Je suis arrivé en plein COVID donc je n’ai pas encore eu la chance de vivre Montréal à sa juste valeur. Il y a tellement de choses à offrir et il y a tellement de talent que je me suis mis à me questionner et à écrire sur ce que je devais faire pour arriver à me faire une place ici. Ça a donné la chanson “La forêt jungle”, » mentionne le natif de Saint-Elzéar.

Pendant six ans, il a roulé sa bosse dans les boîtes à chansons à raison d’une moyenne de 220 spectacles par année; ce fut pour lui la plus belle des écoles. En 2018, il a signé son premier contrat de disque pour la sortie de son premier album, Avant de crever, ce qui lui a permis de se produire plusieurs fois en spectacles au Québec, dans l’Ouest canadien, au Mexique et en France. Il a ensuite décidé d’auto-produire le EP Imperméable, dont la sortie s’est faite en septembre 2020, avant de se lancer dans un nouveau cycle de création.

Étant depuis toujours un admirateur des grands de la chanson française, il a été largement influencé au long de son parcours par Aznavour, Brel et Gainsbourg pour la théâtralité de leurs œuvres. Toutefois, depuis quelque temps, l’auteur-compositeur est retourné à ses anciennes amours musicales comme source d’inspiration principale: la musique québécoise francophone.

L’extrait La forêt jungle qui vient d'être lancé sera disponible sur toutes les plateformes numériques à compter de ce vendredi, 19 février.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec Olivier Couture ainsi qu'un extrait de sa toute nouvelle chanson.