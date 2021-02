La Ville de Sainte-Marie a annoncé l’ouverture de la Galerie d’art municipale le samedi 20 février prochain. Pour l’occasion, ce sont les œuvres de l’artiste Marie Jacques qui seront présentes.

Rencontrés sur les nombreux kilomètres parcourus en voyage avec son sac à dos, l’artiste présente des instants, des souvenirs et des rêves devenus réalités. C’est une immersion au cœur de différents pays à travers leur quotidien, la richesse de leur culture, leur histoire et la beauté de leurs paysages sous la forme de photos, vidéos, peintures et éléments documentaires.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 25 avril 2021.

Les heures d’ouverture sont les samedi et dimanche de 11 h 30 à 17 h. L’admission est gratuite.

En raison de la pandémie et de la capacité d’accueil limitée à huit personnes, les visiteurs sont donc invités à réserver leur place en ligne. Inscrire seulement une personne par « bulle familiale ».