Nouvelle sculpture d'horreur par Djordan Lemay

Nous avions rencontré Djordan Lemay, de Beauceville, à l'approche de l'Halloween, il nous avait alors présenté ces sculptures d'horreurs. Aujourd'hui, il vient d'en terminer une nouvelle : « IT ».

« IT », traduis « ÇA », est aussi connu sous le nom de Grippe-Sou. C'est un clown pas très drôle, créé par Stephen King dans son roman Ça, écrit en 1986. On retrouve également ce personnage fictif dans les films du même nom, dont le chapitre un est sorti en 2017 et le chapitre deux en 2019.

La création de Djordan est une représentation très fidèle de celui que l'on retrouve dans ces deux chapitres.

Il aura fallu deux mois de travail à cet artiste, également tatoueur, pour créer de A à Z son Grippe-Sou. Il l'a sculpté, peint et coiffé. Il a même réalisé le collet.

Rappelons que Djordan a réalisé sa première sculpture il y a à peine un an, lors du premier confinement.