Conférences virtuelles d'exploratrices joseloises

Deux exploratrices joseloises présenteront leurs récits de voyage les 11 et 18 mars prochain à 19 h 30 en direct sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ainsi, jeudi 11 mars à 19 h 30, Camille Roy racontera « Être dépaysée dans son propre pays ».

À l’âge de 24 ans, Camille est partie pendant neuf mois vivre à Jasper, en Alberta. Au cours de cette expérience, elle a réalisé qu'il n'est pas nécessaire de quitter son pays pour en avoir plein les yeux. Comment s’est-elle préparée? A-t-elle travaillé durant son séjour? Quels endroits a-t-elle visités? Autant de questions qu'elle abordera lors de sa conférence virtuelle.

Par la suite, Sarah Poulin présentera « Haïti : L’envers du décor » le jeudi 18 mars à 19 h 30.

En mars 2017, Sarah a accepté un mandat de coordinatrice finance et administration pour la mission de Médecins du Monde en Haïti. Lors de cette présentation, elle parlera des beautés naturelles et de la culture haïtienne vue à travers les yeux d’une Joseloise. Elle souhaite démystifier l'image négative d'Haïti véhiculée par les médias.

À la recherche de grands explorateurs joselois

Si tu es Joselois(e), que tu as visité une ou plusieurs destinations, effectué un voyage humanitaire, parcouru le Québec, voyagé pendant un an avec pour plus grand allié ton sac à dos ou vécu la plus grande aventure de ta vie et que tu aimerais partager ton aventure dans le cadre d'une présentation. Tu peux alors contacter la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dès maintenant.