Des producteurs de la Beauce en vedette à la télévision ce matin

Les entreprises agroalimentaires de la Beauce seront en vedette aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle émission Quand le Québec nous rassemble présentée par Cogeco connexion et NousTV en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) .

Dans cette série diffusée à 9 h sur les ondes des 15 stations NousTV du Québec, l’animatrice et conceptrice de l’émission, Dorothée L’épicurienne, cuisine des plats savoureux en utilisant les produits du terroir. Ainsi, la région de la Beauce sera à l’honneur dans l’émission d'aujourd'hui où Dorothée et son invitée parleront de l’importance de faire rayonner nos régions et le secteur agroalimentaire.

« Étant originaire de la Beauce, c’est un retour aux sources pour moi et c’est avec plaisir que je ferai découvrir notre belle région et ses trésors gourmands aux gens des quatre coins du Québec. Pour cette émission, j’ai eu le bonheur de rencontrer des producteurs passionnés qui nous mettent l’eau à la bouche avec les saveurs d’érable et d’argousier soit : Natacha Lagarde des Sucreries DL, de même que Anne Paquette et Hugo Laquerre du Verger L’argousière. Leurs produits seront donc en vedette dans la recette que je vous présenterai : le tartare de pétoncle à l'érable et à l'argousier! », a souligné Dorothée L’épicurienne.

« Chez Cogeco, nous nous impliquons activement dans nos communautés et nous encourageons l’achat local. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous avons réalisé ce projet qui réunit tout le Québec autour du thème rassembleur des plaisirs de la table. Quand le Québec nous rassemble, fait découvrir aux téléspectateurs les richesses agroalimentaires et les excellents produits de chez nous », d'ajouter Paul Gauvin, directeur de la programmation, NousTV Beauce-Appalaches.

L'émission sera diffusée ce matin à 9 h sur les ondes de NousTV HD et EPICO Épico 100. Elle peut également être visionnée sur le site Web de NousTV. À noter que les recettes et produits présentés sont disponibles sur le site de Dorothée L’Épicurienne.