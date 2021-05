Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches récompensés pour leur engagement

Dix-neuf étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, au campus de Sainte-Marie, ont reçu une reconnaissance le 28 avril dernier pour leur excellence et leur engagement étudiant au plan socioculturel.

Ainsi, trois étudiants se sont vu décerner une bourse d’excellence socioculturelle et 12 autres ont obtenu un prix Coup de cœur. Des prix ont aussi été remis à quatre personnalités distinctives.

« À travers nos activités socioculturelles et nos différents comités, nos étudiants développent des compétences personnelles et sociales qui leur seront indispensables à la réussite de leur vie future. Nous tenons à féliciter celles et ceux qui se sont démarqués. J’en profite pour souligner qu’une fois

de plus, le personnel du Cégep s’est merveilleusement adapté pour offrir une programmation variée tout au long de l’année, avec comme point culminant, un beau gala, dans un format virtuel », a souligné le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon.

De son côté, Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante et responsable du secteur socioculturel, a poursuivi en précisant que la majorité des étudiants impliqués ont mentionné que leur participation à cette activité durant l’année, qui leur finalement valu un prix de reconnaissance, les encourageait à persévérer, malgré le contexte difficile.

« Nous avons été heureux de voir que même si certains ne se sont presque jamais vus en personne, ils ont tissé des liens à travers l’écran au fil des semaines. Cela nous inspire de voir comment ils se sont adaptés et sont restés engagés », a-t-elle ajouté.

Pour la première année, grâce au développement grandissant de ses activités de vie étudiante, l’équipe du campus de Sainte-Marie a tenu son propre gala reconnaissance virtuel.

Quatre personnalités qui se démarquent

Le prix Personnalité découverte de l’année a été décerné à Mathis Boudreau, qui s’est démarqué au sein de la troupe d’improvisation Les Pissenlits, de la troupe de théâtre L’Épisode, ainsi qu’au sein du comité socioculturel. Ce dernier a notamment participé à l'initiative de la Fondation Santé Beauce-Etchemin « Ensemble, contre la Covid ».

Patrick Loignon a pour sa part remporté le prix de Personnalité bénévole de l’année pour sa générosité et sa disponibilité

Le 3e prix, pour la Personnalité artistique de l’année, a été décerné à Maxime Ouellet, dont les talents ont été découverts par ses pairs lors de Cégeps en spectacle. Il a également remporté la première place au concours de poésie et au concours Conte-gouttes. Maxime est reconnu pour sa plume et son talent marqué pour l’art oratoire.

Enfin, le prix Personnalité positive de l’année a été remis à Maxime Poulin, apprécié par les siens pour sa joie de vivre. Ce rieur, que tout un chacun aime côtoyer, voit toujours le bon côté des choses. Quand il s’investit dans un projet, il le fait avec une passion et un sourire perpétuels.

Excellence socioculturelle et coups de cœur

De leur côté, Félix Brunelle et Amélie Roy sont les récipiendaires de la bourse de l’excellence socioculturelle de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, décernée par l’équipe socioculturelle pour leur implication dans la réalisation d'une activité artistique ou culturelle au campus de Saint-Georges.

Le socioculturel a également remis sept prix Coup de cœur dans différentes disciplines. Ces lauréats ont été choisis par leurs pairs pour leur personnalité attachante, leur positivisme et leur assiduité : Éliane Guenette (théâtre), Stéphanie Faucher (improvisation), Ariane Dansereau (danse), Pierre-Yves Grondin (comité socioculturel), Raphaël Talbot (comité technique), Marguerite Paquet (Association générale étudiante), Karine Paquet (Comité Environnement Responsable).

Nos récipiendaires du campus de Sainte-Marie

Au campus de Sainte-Marie, la bourse de l’excellence socioculturelle a été remise à Zacharie Cyr, un leader positif et rassembleur qui a particulièrement fait preuve de dépassement de soi au sein de la troupe de théâtre Impacts.

Un prix Coup de coup a aussi été décerné à Jessy Rodrigue (théâtre), Rosalie Faucher (Comité Environnement Responsable), Amélie Veilleux-Bonneville (comité vie étudiante) ainsi qu’à Carolane Ferland et Ève-Marie Savoie (volleyball).

Un gala en mai pour Lac-Mégantic

Le campus de Lac-Mégantic aura lui aussi ses récipiendaires, dont l’implication et l’excellence seront soulignées lors du bal de fin d’année en mai.