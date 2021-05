Le Festival Clermont-Pépin 2021 dévoile ses gagnants

C'est aujourd'hui que les responsables du Festival Clermont-Pépin ont dévoilé les résultats du concours 2021.

Alors que l'édition de 2020 avait été annulée en raison de la crise du coronavirus, les organisateurs tenaient coûte que coûte à ce que l'événement puisse avoir lieu cette année. On a donc opté pour une version virtuelle.

Les jeunes musiciens inscrits devaient enregistrer une capsule vidéo de leur prestation pour ensuite la transmettre au Festival.

Au cours des derniers jours, un panel de jury a visionné les vidéos, selon les nombreuses catégories du concours, pour établir les notes d'appréciation et établir les résultats finaux qui sont rendus publics aujourd'hui, faute de pouvoir le faire en présentiel.

« Nous avons reçu une centaine d'inscriptions et, compte tenu des circonstances que l'on connaît, nous sommes très satisfaits de la tournure de notre festival », a fait savoir le président du conseil d'administration, Robert Maheux.

Il a aussi tenu à remercier la vingtaine de partenaires qui ont soutenu encore cette année cet événement culturel, dont la Ville de Saint-Georges, Desjardins et la Corporation du petit Séminaire de Saint-Georges.

Voici les résultats selon les catégories:

Catégorie privée : Piano Pré-musical à 2e degrés

1ère place – Marie-Catherine Senécal (Bourse 100$)

2e place – Éliana Silva (Bourse 75$)

3e place – Noémie Cloutier (Bourse 50$)

Catégorie Groupes

1ère place – Eden et Métis Couture + Maria Bourque (Bourse 200$)

Catégorie publique

1ère place – Émile Bureau (Bourse 200$ + Coup de cœur 50$)

Catégorie privée : Cordes Violon

1ère place – Vicky Lin (Bourse 150$)

Catégorie privée : chant

1ère place – Alexia Fortin (Bourse 200$)

2e place – Eugénie Poulin (Bourse 125$)

3e place – Émile Poulin (Bourse 50$)

Catégorie privée : Piano 3e et 4e degré

1ère place - Ex aequo – Antoine Rodrigue (Bourse 125$)

1ère place - Ex aequo – Laurent Bisson (Bourse 125$)

3e place – Jacob Roy (Bourse 50$)

Catégorie provinciale privée : 1er à 5e degré

1ère place – Duc Tuan Viet Hoang (Bourse 200$)

2e place – Simone Faucher (Bourse 125$)

Catégorie privée : Guitare

1ère place – Métis Couture [Bourse 200$)

Catégorie privée : Piano 5e et 6e degrés

1ère place – Philippe Paquet (Bourse 200$)

2e place – Chloé Racette (Bourse 125$)

Composition

Hutao Finnbar Dineen (Bourse 200$)

Catégorie provinciale : 6e et plus

1ère place – Zoé Eva Morissette (Bourse 300$)

2e place – Violette Dubé-Jalbert (Bourse 250$)

Catégorie privée : Piano 8e à 11e degré

1ère place – Joshua Bernard (Bourse 300$)

Catégorie provinciale Brio

2e place – Ophélie Plante Trépanier (Bourse 250$)

Bourse Sre-Thérèse-Filion

Cette bourse, au montant de 400$, est offerte par Les sœurs de la Charité de Saint-Louis. Elle est versée à un (des) musicien(s) du territoire du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins. Elle a pour but d’encourager le participant qui entreprend des études supérieures en musique.

Le Récipiendaire 2020 est Maxime Lantagne, 11e année de piano. Il étudie en science et musique au Cégep de Sainte-Foy avec Gérald Lévesque.

Pour l’année 2021, aucune candidature n'a été soumise aux organisateurs.