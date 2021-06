Une résidente de Beauceville lance son tout premier roman

Francine Lavoie, ancienne enseignante et résidente de Beauceville, a lancé dernièrement son tout premier livre intitulé « Ce qu'on n'a jamais osé dire ».

Ce roman où s'enchevêtrent amour et amitié convie le lecteur dans un univers sensible s'ouvrant sur les cultures d'ailleurs, sur la beauté de la nature et sur les non-dits qui parsèment les relations humaines.

« C'est l'histoire de deux amies qui se perdent de vue. L'une d'elles, une fois dans la soixantaine, part à la recherche de l'autre. L’intrigue se déroule dans quatre pays », nous explique l'auteure.

L'ex-enseignante de l'École Jésus-Marie et du Cégep Beauce-Appalaches avait en tête depuis longtemps d'écrire un livre comme projet de retraite. Après dix ans de retraite bien occupés, Francine Lavoie a enfin eu le temps qu'elle voulait dans les deux dernières années pour se consacrer à l'écriture.

Cette dernière s'est notamment inspirée de sa passion pour l'ornithologie dans l'écriture de ce roman. En effet, Francine Lavoie a été présidente du Groupe des Ornithologues de Beauce-Etchemins pendant dix ans et siège toujours sur le conseil d'administration.

« Ce qu'on n'a jamais osé dire » a été imprimé en 2300 copies par les Éditeurs Réunis. Il est déjà disponible en libraires.