Un Beauceron à l'émission « America's got talent » ce soir

Le Beauceron Yohann Trépanier présentera un numéro ce soir dans le cadre de la célèbre émission America's got talent du réseau NBC.

Originaire de Saint-Simon-les-Mines, il fait partie d'un duo humoristique, Les Beaux Frères, avec Raphaël Dubé.

« Les Beaux Frères est un duo dynamique et convivial. Leur charisme et leur talent ont été applaudis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie ainsi qu’en Amérique latine. Leur formation à l’École nationale de cirque de Montréal et à l’École de cirque de Québec leur a certes apporté un niveau de prouesses techniques internationale, mais aussi une grande polyvalence autant dans la technique des arts du cirque que dans le style et l’énergie qu’ils peuvent déployer sur scène », peut-on lire sur le site Web du groupe.

Dans la promotion de l'émission de ce soir — 20 h sur la chaîne NBC, les producteurs précisent que Les Beaux Frères « scandalisent les membres du jury (shocks the Judges) » que sont le Britannique Simon Cowell, la Colombienne Sofia Vergara, l'Allemande Heidi Klum et le Canadien Howie Mendell.

Il faut dire que les compères se présentent sur scène vêtus d'une simple serviette de bain. « Who knew towels could be so fun? (Qui aurait pensé que des serviettes pouvaient être si drôles?) », signale-t-on. À découvrir ce soir chez America's got talent.