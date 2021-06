Galerie 1 : l'agriculture, c'est photogénique!

En cette période de l'année, les activités agricoles extérieures battent leur plein dans la région.

Les premiers foins ont déjà été fauchés et les semences du printemps ont vraiment pris de la graine!

Dans une région comme la Beauce, l'agriculture occupe encore une place de premier rang, même si parfois les terres produisent plus de roches que de fruits et de légumes! Que voulez-vous, nous habitons les flancs de ces bonnes vieilles Appalaches qui finissent par s'éroder avec le temps.

N'empêche, les champs et les prés fourmillent de ces cultivatrices et cultivateurs, de ces horticultrices et horticulteurs, de ces semeuses et semeurs, qui méritent bien qu'on immortalise leur dur labeur en quelques photos révélatrices du devoir accompli.

EnBeauce.com vous invite à envoyer vos plus belles captations d'activités agricoles.

Nous publierons les meilleures images au courant des jours à venir. Nous en ferons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés:

— Par courriel à l’adresse [email protected]

— Par message privé sur notre page Facebook

— Sur Instagram

Les photographes aujourd'hui sont : R. Bouffard, Isabelle Fortier, Jean-François Gosselin, Pier-Luc Roy, Pier-Anne Bilodeau et Marco Cloutier.