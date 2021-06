De la danse contemporaine pour les Journées des Moulins

Six artistes en danse contemporaine et un musicien se produiront, la fin de semaine prochaine, sur le site extérieur du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin dans le cadre des Journées des Moulins.

Les visiteurs assisteront à différentes prestations des danseurs en suivant les sentiers, selon un itinéraire déterminé qui respectera les distances sécuritaires et les consignes de santé publique en vigueur.

Le spectacle, d’une durée de 60 minutes, pourra être vu à deux reprises, soit à 13 h 30 et à 15 h, les 26 et 27 juin. Il est à noter que la visite libre du jardin et des sentiers sera suspendue lors de ces performances.

D’autre part, l’exposition Blé d’or, qui pourra être vue tout l’été à ce centre culturel, présentera un aperçu du travail des élèves de Julie Boutin issus du programme d’intégration sociale du Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les Sources, de l’organisme La Rencontre et de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière.

Blé d’or aura permis aux participants d’échanger avec des artistes, d’exprimer leur créativité et de créer des œuvres d’art qui ont inspiré la chorégraphe Geneviève Duong.

Enfin, rappelons que la meunerie du Moulin La Lorraine sera en fonction à compter du 23 juin et qu’il sera possible d'assister aux visites commentées du moulin du mercredi au dimanche, sur réservation. En plus de Blé d’or, il sera possible d’admirer l’exposition Passages et traces qui regroupe un collectif de sept artistes québécois chevronnés et Dans un paysage que l’on s’imagine de la peintre Anne-Marie Aubé.