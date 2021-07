Exposition photographique sur le Domaine Taschereau à Sainte-Marie

L'exposition photographique « Nature en chapelle : biodiversité et écosystèmes », a été inaugurée hier au Domaine Taschereau à Sainte-Marie. Elle y est présentée gratuitement jusqu'au 10 septembre prochain, du mardi au dimanche et de 10 h à 16 h.

Ce sont donc les images d'une dizaine de photographes amateurs et professionnels de la Beauce, de la rive-sud de Québec et de la Ville de Québec qui sont installées dans la Chapelle Sainte-Anne, située sur le site du Domaine Taschereau.

Les photographes et ambassadeurs du Parc Taschereau sont : Rolland Bouffard, Ghislaine Crête, Louise Daigle, Jean-Marie Fecteau, Patrick Grondin, Mélanie Jean, Vital Kenny, Yoland Laflamme, Marcel Tremblay, ainsi que Hélène Moore.

Leur travail permet au public de découvrir la biodiversité et les écosystèmes qui sont présents au Parc. En tant que visiteurs vous pourrez ainsi profiter d’une vue d’ensemble de la faune et de la flore, découvrir des habitats sauvages et l’ambiance qui y règne.

Lorsque l'exposition sera terminée, un prix ‘’ Coup de cœur’’ sera décerné par le public à l'une des photos présentées.