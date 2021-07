Avez-vous vu la belle croix de chemin? Envoyez-nous vos clichés!

Dans la région de la Beauce, on retrouve encore beaucoup de croix de chemin, ces structures qui sont plus que de simples symboles religieux.

Elles ont souvent été érigées pour marquer une forme d'attachement à un lieu, à un passage, sur lequel l'attention va se fixer. Les historiens font souvent le parallèle entre ces croix et les menhirs que les Gaulois disposaient à différents endroits sur leur territoire.

C'est à partir des années 1920 que la Commission des monuments historiques du Québec les a considérées comme faisant partie du patrimoine québécois. En 1975, on en dénombrait près de 3000 dans la province.

On retrouve trois types de croix de chemin.

Le premier type est une croix toute simple, souvent blanche, en bois.

On peut également voir des croix du type « instruments de la Passion ». Celles-ci portent sur leur axe horizontal divers outils qui ont servi à mettre à mort Jésus : lance, clous, couronne d’épines, etc.

Le troisième type de croix est le calvaire, qui est doté d’une représentation du Christ crucifié.

