Trois nouveaux auteurs ajoutés dans le sous-bois poétique

Le Sous-bois poétique du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin est un projet unique en Chaudière-Appalaches visant à démocratiser la poésie actuelle.

Lancé en 2013, il se bonifie chaque année grâce à la contribution de poètes de la région ou d’ailleurs au Québec.

Trois nouveaux textes viennent d’être ajoutés, portant à dix-huit le nombre d’auteurs et autrices qui y sont représentés.

Dorénavant, en prenant la direction du sentier caribou, le public pourra découvrir un très beau texte de la poétesse innu et grande militante des droits des autochtones, Natasha Kanapé Fontaine.

De plus, sur le sentier de La Grande visite, les intéressés croiseront le texte de Patrice Desbiens, un des poètes les plus importants de l’Ontario français et parmi les plus admirés de la francophonie canadienne.

Enfin au cœur du sous-bois, dans la section consacrée aux auteurs de la région, on pourra lire la prose remarquable de Mélissa C. Pettigrew. Originaire de L’Île Verte et résidente de Bellechasse, cette jeune artiste multidisciplinaire et poète de la relève avait obtenu le 1er prix du jury lors du concours de poésie du Moulin La Lorraine l’automne dernier.

Visite commentée avec Hélène Bouffard

Le 1er août prochain, de 13 h à 15 h, les personnes intéressées à mieux apprécier la poésie et les poètes du Sous-bois pourront participer à une visite commentée en compagnie de la poétesse Hélène Bouffard de Lac-Etchemin.

La tournée du Sous-bois sera suivie d’une activité d’écriture poétique. Le nombre de participants étant limité, il est nécessaire de réserver sa place au préalable en communiquant au 418 625-4400. L’activité est gratuite et commanditée par la Municipalité de Lac-Etchemin. (Remis au 8 août en cas de pluie).

Le Sous-bois de poésie est accessible gratuitement du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h. La liste des auteurs diffusés est disponible au moulinlalorraine.ca.