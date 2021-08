La trilogie écrite par Josiane Fortin continue avec la sortie du 2e tome

L’auteure Josiane Fortin, de Saint-Georges, a lancé aujourd’hui le deuxième tome de sa trilogie Devenir humain. Ce roman est intitulé Leshi, d’après l'un des personnages principaux de la série.

Ce livre présente l’histoire d’une extraterrestre, Leshi, qui a quitté sa planète pour suivre son mari Brax sur Terre. Grâce à lui, elle introduit son essence dans le corps de Marie-Michelle, une serveuse de Montréal. Comme ce métier ne lui convient pas, elle décide de retourner sur les bancs d’école pour obtenir un baccalauréat en chimie. Malgré le meilleur des plans, la vie humaine réserve son lot de surprises à Leshi. Parviendra-t-elle à atteindre ses objectifs envers et contre tous ?

L'auteure aborde dans son cinquième roman des thèmes qui lui sont chers, tels que le féminisme, l’ambition et la maternité.

Rappelons que le premier tome de cette trilogie a été lancé le 12 avril dernier. La Georgienne souhaite effectivement relever le défi de sortir les trois romans en 2021 et semble bien partie. Ainsi, le dernier tome est déjà en cours de rédaction et sera intitulé « Évat ». Josiane Fortin y consacre ses soirées avec motivation et détermination. « J’aime me donner des objectifs d’envergure et me prouver que je peux dépasser mes limites . »

Le roman est en vente sur Amazon, versions électronique ou papier.

Autres réalisations

L’autrice a publié quatre autres romans : « Galdrik sur Oriflammes », un livre fantastique pour les jeunes de 9 à 12 ans, « Émilie : La rencontre », un roman fantastique pour les adolescentes, « Tranches d’Italie », un livre humoristique pour adultes et « Brax », le premier tome d’une série de science-fiction, ainsi qu’un livre trilingue pour les enfants, « Monstres adorables ».