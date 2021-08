Un nouvel organisme artistique voit le jour en Chaudière-Appalaches

Quatre artistes professionnels de Chaudière-Appalaches viennent de fonder un nouvel organisme à but non lucratif nomade spécialisé dans les arts médiatiques et numériques, lié à la production, la diffusion et la médiation. Il s'agit d'EXEcentrer.

Par l'organisation de divers événements de diffusion, des résidences et des projets interdisciplinaires, cet organisme souhaite dynamiser et professionnaliser le milieu artistique régional et provincial.

Cette approche permettra entre autres de décentraliser l’art et le faire voyager en dehors des centres urbains et institutionnalisés habituels, souhaitent les membres fondateurs qui sont Nady Larchet, artiste multidisciplinaire spécialisée en arts sonores et numériques, Alain Lapierre, artiste multidisciplinaire spécialisé en arts visuels et sonores, Marie-Esther Poulin, professeure au Département d’Arts et Lettres du Cégep Beauce-Appalaches, ainsi que John Blouin, cinéaste et commissaire en art médiatique qui est d’ailleurs récipiendaire du Prix du CALQ Artiste de l’année 2020 en Chaudière-Appalaches.

« Par la création de cet organisme, nous voulons rendre accessible des formes de créations peu représentées dans la région. Avec l’engouement pour les outils numériques, nous croyons que nos interventions contribueront non seulement au rayonnement des projets, mais permettront également d’amener de nouveaux outils aux artistes de Chaudière-Appalache », de dire Mme Larchet, qui assure la présidence.

EXEcentrer lancera son premier événement d’art sonore en septembre dans un lieu patrimonial « inusité » qui permettra de faire connaitre une autre approche de la création et de l’expérimentation. D’autres événements sont aussi prévus cette année.