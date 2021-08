Les Twin Brothers accrochent leurs instruments

Le groupe beauceron les Twin Brothers a pris, ce qu'il dit être, l’une des décisions les plus difficiles des dernières années, soit celle de se retirer de la scène musicale.

« La situation des 18 derniers mois nous a fait prendre conscience que le marché de la musique est fragile. Cette période nous a aussi permis de retrouver le bonheur de passer du temps de qualité en famille », ont-ils écrit aujourd’hui dans une publication Facebook destinée à leur public.

La passion pour la musique et pour la scène restera toujours vivante pour les Twin Brothers, mais les membres du groupe croient que la société a évolué et qu’il est de plus en plus difficile d’offrir un spectacle 100% Twin dans le contexte actuel. « On n’a jamais fait d’autocensure et on n’a pas le goût de commencer à le faire. Alors il est temps de quitter la tête haute. »

Le groupe tient à remercier ses fans de la première heure, tous ceux qui les ont vu en spectacle, ceux qui ont consommé leur musique et qui vont continuer de le faire, les organisateurs d’événements qui leur ont fait confiance, de même que leurs familles et amis qui les ont appuyés dans leur aventure. Les Twin Brothers remercient également les radios qui diffusent leur musique et les médias qui ont suivi leur parcours.

Avant d’accrocher leurs instruments, les Twin Brothers vont offrir deux derniers spectacles au cours des prochaines semaines : l’un au Festival de la Relève de Thetford Mines le 21 août et l’autre au Festival d’automne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière le 24 septembre.

Rappelons qu'à l'origine de ce groupe se trouve des jumeaux Jérôme et Vincent Couture, natifs de Saint-Éphrem-de-Beauce, qui ont commencé à chanter et à gratter la guitare en 1999 en duo. C'est ensuite en 2012, qu'ils se sont alliés à Stéphane Cloutier à la guitare électrique, à Éric Hamel à la basse et à Pierre-Olivier Fortin à la batterie, pour former un groupe qui est passé à la vitesse supérieure, enchaînant les scènes de plusieurs grands festivals.